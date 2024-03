Route des pêches au Bénin : L’indemnisation des victimes débloquée

Bonne nouvelle pour les populations affectées par le projet Route des pêches. Le gouvernement vient de débloquer l’intégralité des montants nécessaires à l’indemnisation de toutes les personnes affectées par la libération de l’emprise des 80 hectares Adounko-Togbin. Les fonds débloqués sont consignés à la caisse des dépôts et consignation du Bénin. L’annonce a été faite ce lundi 18 mars 2024 par un communiqué du président de la commission interministérielle d’expropriation chargée de dédommagent des personnes affectées par les projets le long de la Route des pêches.

La mesure de consignation des montants non perçus a été prise la commission conformément aux règlementations en vigueur au Bénin. « Cette mesure qui vise exclusivement à sécuriser les intérêts des personnes concernées fait suite au constat que, certaines personnes affectées n’ont pas pu réunir les pièces requises ou accomplir les formalités nécessaires à l’enrôlement de leur dossier de paiement dans les divers délais accordés par la Commission », précise le communiqué. La commission va inviter les personnes concernées à fournir leurs dossiers de paiement en vue de la déconsignation immédiate de leur montant.

Publicité

C’est donc une nouvelle chance que le gouverne accorde aux personnes affectées par le projet route des pêches afin qu’elles fassent les diligences nécessaires pour entrer en possession de leur indemnisation. Il faut rappeler que ce projet de construction d’infrastructures contenu dans le Programme d’action du gouvernement, et dont l’objectif est de créer un environnement favorable au développement touristique et renforcer l’économie nationale et régionale, se décompose en plusieurs sections.

Il s’agit des axes Adounko- Avlékété long de 7, 43 kilomètres, Avlékété-Porte du non-retour long de 13,95 kilomètres, Adounko-Cococodji long de 4,93 kilomètres et porte du non-retour-bouche du roi long de 2,36 kilomètres. Le projet comprend aussi l’aménagement et le bitumage de la corniche Est de Cotonou qui va de l’ancien pont de Cotonou à la clôture de l’hôtel Plm Alédjo en longeant la lagune et longue de 4,10 kilomètres. Au total, il s’agira de la construction d’infrastructures routières d’une longueur totale d’environ 32,77 kilomètres avec trois ouvrages de franchissement, des aires de stationnement, de noues végétales, de pistes cyclables pour ce qui concerne la phase 2 du projet.