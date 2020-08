Tashay Knight, 45 ans, ne s’attendait probablement pas à être arrêté pour une petite soirée qu’il a pu organiser. En effet, alors qu’il se trouvait chez lui, à Alpine, dans le New Jersey, ce dernier a été placé en garde à vue pour avoir tenu sa fête sans qu’aucune règle sanitaire ne soit respectée. Absence de masques et de distanciation sociale, les invités étaient les uns sur les autres.

Aujourd’hui, le quadragénaire est accusé de risque et d’imprudence pouvant entraîner blessures ou dommages. Une décision qui intervient alors que le gouverneur du New Jersey a récemment décidé d’imposer le port du masque et la distanciation physique au sein de soirées organisées. Chez l’individu, entre 300 et 400 personnes étaient invitées. Ce sont les voisins qui, vers 22 heures, ont décidé d’alerter les autorités.

400 personnes réunies, sans masques

Des billets en ligne étaient disponibles et c’est ainsi que les invités ont pu se rendre à la soirée. La densité de population sur place était telle que les policiers auront eu besoin de 3 à 4 heures pour disperser l’ensemble des invités. Un premier événement similaire se serait tenu en juillet. À l’époque toutefois, les événements en extérieur pouvaient accueillir jusqu’à 500 personnes. Les événements intérieurs pouvaient eux, n’en accueillir que 100.

Le bilan du civid, dramatique aux USA

Depuis, face à l’aggravation du covid-19 aux USA, les autorités serrent la vis. Si l’OMS a récemment appelé le gouvernement américain à imposer de nouvelles mesures, le pays lui, semble ne pas vraiment faire attention. Avec plus de 5 millions de cas de nouveau coronavirus et plus de 160.000 décès, le bilan est extrêmement lourd outre-Atlantique.