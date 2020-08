Le gouvernement américain accentue la pression sur l’application chinoise, TikTok. En effet, alors que l’exécutif a confirmé vouloir la bannir, mettant en avant un risque réel pour la sécurité nationale, Trump a finalement accepté un délai supplémentaire, afin de voir si une société américaine serait prête à la racheter.

Aujourd’hui, Microsfot semble être en pôle. En effet, les négociations avancent vite et bien. Cependant, la société cofondée par Bill Gates n’a que jusqu’au 15 septembre prochain pour finaliser le dossier, au risque de voir TikTok être totalement bannie. Trump a été jusqu’à évoquer une « urgence nationale », signant par la même occasion un décret interdisant toute transaction avec ByteDance, la maison-mère de TikTok, lorsque ce délai de 45 jours sera officiellement passé.

TikTok, bientôt bannie des USA ?

Cette hausse des tensions intervient dans un contexte particulier. En effet, il n’y a, à ce jour, aucune preuve que TikTok soit à la botte du pouvoir chinois. Cependant, les tensions sont telles entre Pékin et Washington, que le président américain souhaite frapper là où les répercussions se feront le plus ressentir. TikTok n’est d’ailleurs pas la seule application à être directement visée, puisque WeChat est, elle aussi, sous le coup d’une interdiction pure et simple sur le sol américain.

Un décret accentue la pression

Selon le décret signé, ces applications conservent les informations et les données utilisateurs, avant d’être transmises au Parti communiste. Face au risque de voir les données de citoyens et d’élus américains tomber entre de mauvaises mains, le Sénat a lui aussi voté à grande majorité, l’interdiction de l’utilisation de ces applications par les membres du Congrès. Le texte doit toutefois être voté par la Chambre des représentants, à majorité démocrate.