Une nouvelle affaire rattrape visiblement le célèbre acteur américain Cuba Gooding Jr. Selon les informations relayées par plusieurs médias américains, le tribunal fédéral de Manhattan a enregistré une nouvelle plainte accusant la célébrité âgée de 52 ans de viol. La plainte a été déposée par une femme qui n’a pas voulu rendre publique son identité. Les faits reprochés à l’acteur remontent en effet en 2013 dans un hôtel de Manhattan.

Violée à deux reprises

Après avoir répondu présente à l’invitation de Cuba Gooding Jr., la femme indique dans sa plainte qu’il l’aurait invité à remonter dans sa chambre. Une fois sur place, l’acteur l’aurait violé alors qu’elle aurait essayé de décliner l’offre de sexe qu’il lui faisait. Le viol se serait produit à deux reprises selon les précisions de la plainte qui a été déposée au tribunal fédéral de Manhattan.

Pas à son coup d’essai?

Alors que l’avocate de la présumée victime faisait remarquer que sa cliente est pressée d’obtenir gain de cause devant la Justice, le camp de l’accusé réfute totalement la thèse de viol. Pour les avocats de l’acteur, le dossier sera rejeté sans nul doute. La plaignante réclame en effet des dommages-intérêts d’un montant non précisé. Rappelons que celui qui a reçu l’Oscar du meilleur second rôle en 1997 pour son rôle dans Jerry Maguire, a déjà été inculpé pour attouchements forcés sur trois femmes.