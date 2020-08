Un ex-agent de la CIA a été accusé par la justice américaine d’avoir servi le gouvernement chinois. En effet, la justice américaine a annoncé hier lundi 17 août 2020, que Andrew Yuk Ching Ma aurait transmis à la Chine les noms d’informateurs et des documents confidentiels. Il a été inculpé à Hawaï pour espionnage au profit de l’empire du milieu. Le 14 août dernier, il a été arrêté. Selon l’acte d’accusation rendu public par le département de la justice américaine, il aurait été approché par un agent américain qui prétendait travailler pour les services secrets chinois.

Embauché par la division de la CIA

Il lui a donné des informations en contrepartie d’une somme d’argent. Notons que cet homme âgé de 67 ans est né à Hong Kong et est naturalisé américain. Entre 1982 et 1989, il avait travaillé à la CIA, où il disposait d’une accréditation secret-défense. Après avoir quitté la CIA, il a vécu à Shanghaï, avant de poser ses valises en 2001, à Hawaï. Trois années plus tard, il avait été embauché par la division locale du FBI, où il aurait poursuivi ses activités d’espionnage, durant une dizaine d’années au moins. Le département de la justice américaine n’a cependant pas donné plus d’information concernant ce qu’il avait fait dans cette période jusqu’en 2019.

Ils ont reçu 50 000 dollars

Un membre de la famille de Andrew Yuk Ching Ma avait en outre travaillé pour le renseignement américain de 1967 à 1983. Souffrant de problèmes cognitifs, il n’est pas poursuivi par la justice américaine à cause de son état de santé et de son âge (85 ans). A partir de 2001 ils auraient donné des détails sur les activités de la CIA sur le terrain, ses systèmes de communication de et donné des noms d’informateurs aux services secrets chinois. L’enquête s’est par ailleurs basée sur des images vidéo obtenues par le FBI, dans lesquelles on peut apercevoir Andrew Yuk Ching Ma et le membre de sa famille rencontrer des agents chinois qui leur donnent 50 000 dollars.