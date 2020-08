L’Evêque de Rome a profité de sa traditionnelle audience du mercredi pour se prononcer sur la mise à disposition d’un vaccin dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le Pape François a demandé qu’il n’y ait pas de discrimination dans la distribution des futurs vaccins contre le coronavirus. Le souverain pontife a plaidé pour que les pauvres ne soient pas mis de côté de cette distribution. «Comme il serait triste que le vaccin contre le Covid-19 soit donné en priorité aux plus riches! Comme il serait triste qu’il devienne la priorité d’une nation et qu’il ne soit pas destiné à tous», a déclaré le successeur de Saint Pierre.

Un scandale selon le pape

«Et quel scandale cela serait si toute l’aide économique déployée – en majeure partie de l’argent public – servait à sauver des industries qui ne contribuent pas à l’inclusion des personnes exclues, au bien commun et à la préservation de la Création», a poursuivi le pape argentin depuis sa bibliothèque privée au Vatican lors de sa traditionnelle audience. Ce fut l’occasion pour l’homme de Dieu de revenir sur les inégalités qui existent déjà dans le monde.

Une lumière sur les difficiles situations de pauvres

Pour lui, la pandémie a mis à nu les conditions de vie déjà assez difficiles des personnes défavorisées dans le monde. «La pandémie a mis en lumière la difficile situation des pauvres et la grande inégalité qui règne dans le monde. Et le virus, tout en ne faisant aucune exception entre les personnes, a rencontré sur son chemin dévastateur de grandes inégalités et discriminations. Et les a fait croître», a fait remarquer le pape François.