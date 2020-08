Le magazine américain Forbes a publié le mardi 11 août dernier, la liste des 10 acteurs les mieux payés au monde. Se basant sur les revenus de ces derniers entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, il en ressort que l’acteur américain Dwayne Johnson alias The Rock est premier du classement avec un revenu annuel de 87,5 millions de dollars. Il doit notamment cette somme à la plateforme de streaming Netflix, pour le film Red Notice. A cela s’ajoute sa collection de vêtements pour la marque Under Armour.

Dwayne Johnson est suivi par sa co-star de Red Notice, Ryan Reynolds. Avec un revenu annuel de 71,5 millions de dollars, son apparition dans ce film de Netflix, lui a accordé un gain de 20 millions de dollars. Une somme identique lui a également été accordée pour le film d’action Six Underground. Le top 3 des acteurs les mieux payés au monde est complété par Mark Wahlberg qui doit sa position dans le classement à son rôle pour Spenser Confidential, ainsi qu’à son œuvre de producteur pour les séries Wahl Street et McMillions. L’acteur de Batman, Ben Affleck occupe la quatrième place du classement, avec un revenu de 55 millions de dollars. Ce dernier est suivi par l’acteur de Fast & Furious, Vin Diesel, qui a gagné 54 millions de dollars.

La grande star du cinéma Bollywoodien, Ashay Kumar est 6e du classement avec un revenu évalué à 48,5 millions de dollars. Lin-Manuel Miranda, créateur de Hamilton, prend la 7e place, suite aux 75 millions de dollars payés par Disney, pour avoir les droits de la production de Broadway. Les trois derniers du classement sont Will Smith (44,5 millions), Adam Sandler (41 millions) et Jackie Chan (40 millions).

1. Dwayne Johnson (87,5 millions)

2. Ryan Reynolds (71,5 millions)

3. Mark Wahlberg (58 millions)

4. Ben Affleck (55 millions)

5. Vin Diesel (54 millions)

6. Akshay Kumar (48,5 millions)

7. Lin-Manuel Miranda (45,5 millions)

8. Will Smith (44,5 millions)

9. Adam Sandler (41 millions)

10. Jackie Chan (40 millions)