Dans une vidéo postée sur le réseau social Instagram, le comédien français Youssoupha Diaby a décrié une scène de violence dont il aurait été victime de la part de certains policiers dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 août 2020. La scène se serait produite dans la ville de Saint-Denis selon les explications qu’il a données dans la vidéo qui a été vue des milliers de fois. A en croire les détails qu’il a donnés sur l’affaire, tout serait parti de l’attitude adoptée par le véhicule transportant les flics.

De violents échanges…

Alors qu’il était sur sa trottinette électrique, la voiture le serre de très près et l’aurait empêché de monter sur le trottoir. Une voix provenant du véhicule l’aurait par la suite menacé après cet incident et de son côté il a également répondu. « Ils se sont mis en biais devant moi. J’ai pas eu le temps de freiner, j’ai jeté ma trottinette sur la voiture… », explique-t-il dans la vidéo. Le ton est alors rapidement monté suite à ces événements.

Le comédien aurait eu de violentes altercations avec un autre policier. A la phrase, « d’où tu me parles comme ça, t’es con ou quoi », de Youssoupha Diaby, le policier répond : « D’où tu me parles comme ça sale bâtard ». C’est à cet instant que le comédien indique dans sa vidéo avoir été violenté par le policier. Il l’aurait attrapé au col, jeté par terre et poussé contre un grillage.

“Arrêtez de jouer aux cow-boys…”

« Les policiers de Saint-Denis, arrêtez de jouer aux cow-boys. Il faut dire la vérité: c’est un putain de job de raciste […] La base, elle est raciste, tu ne peux dire que ça », avait-il dénoncé dans la vidéo. Notons que suite à cette publication, il a reçu plusieurs soutiens. L’autorité municipale a quant à elle annoncé qu’elle rencontrerait l’humoriste dans le but de l’écouter.