4 086 francs suisses soit 3 780 euros, c’est le salaire minimum que commencera par gagner probablement dès le 17 octobre prochain tout travailleur à Genève. C’est le Smic le plus mirobolant sur la planète terre. C’est ce dimanche 27 septembre 2020 que les habitants du canton de Genève ont voté la nouvelle loi à une large majorité (58%).

Pour tous ceux qui travaillent à Genève, l’heure est fixée désormais à 23 francs suisses, soit 21 euros, ce qui fait les 3 780 euros par mois pour 41 heures de travaux par semaine. Après le rejet de la loi par une grande majorité en 2011 et 2014, Genève devient le troisième canton suisse, a adopté ce salaire minimum après le Jura et Neuchâtel. La mesure a été présentée par les partis de gauche et les syndicats comme un moyen de lutte contre la pauvreté et la précarité.

Une ville réputée pour sa cherté

Dans cette ville durement frappée par la pandémie de la Covid-19, la pauvreté se fait sentir de plus en plus. Il n’est pas rare de voir de longues files d’attente lors de distributions de nourriture ou d’autres biens de première nécessité. Ville hautement touristique, abritant de nombreuses institutions de l’ONU, Genève est également réputée pour sa cherté.

Lors du vote ce dimanche qui a connu une participation très élevée et des résultats tranchés, le congé de paternité de deux semaines a également été plébiscité alors que les jeunes pères n’avaient jusqu’ici droit qu’à un jour ou deux.