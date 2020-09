Ce lundi 31 août 2020, la Commission électorale indépendante (CEI) a clôturé la réception des dossiers des candidats pour la présidentielle du 31 octobre. Le président de la République, Alassane Ouattara, critiqué de toute part pour le troisième mandat qu’il est en voie de briguer a aussi déposé sa candidature pour les élections. Reçu ce lundi par TV5 Monde, le ministre ivoirien de la Jeunesse Mamadou Touré a une nouvelle fois défendu la candidature du leader du RHDP.

Pour le ministre, en dehors du fait que la constitution permet à Ouattara d’être président, c’est également au peuple ivoirien qu’il revient de décider. « D’abord nous avons une Constitution, une nouvelle constitution qui lui permet d’être candidat. (…) En définitive, c’est le choix des populations qui importe » a déclaré M. Touré. Pour celui-ci, malgré les avis, que ce soit de leur côté ou du côté de l’opposition, seul le conseil constitutionnel a le dernier mot. « C’est l’avis de l’opposition. Nous avons un avis contraire. La seule instance habilitée à trancher entre nous et l’opposition c’est le conseil constitutionnel qui donnera son avis, » a conclu le ministre.

Les appendices du parti au pouvoir

Par ailleurs, Guillaume Soro, hier lundi après le dépôt de sa candidature par ses partisans, a déjà considéré le conseil constitutionnel et la CEI comme des appendices du parti au pouvoir, le RDHP. « Nul n’ignore que la CEI et le Conseil Constitutionnel sont des appendices du Parti au pouvoir RHDP. Et qu’en réalité c’est Alassane Ouattara qui écrira les décisions à lire » avait-il déclaré.

Notons également que l’Eglise Catholique de Côte d’Ivoire a aussi réagi à la candidature du président Ouattara. Pour le Cardinal Jean-Pierre Kutwa, la candidature de Ouattara « n’est pas nécessaire ». Il a dans ce cadre invité « les uns et les autres à aller au dialogue et à la concertation, dans la recherche de solutions à cette crise qui n’augure pas d’un lendemain meilleur quant à l’organisation paisible des élections ».