Les crises successives qui s’enchaînent sur le contient et liées à la question du troisième mandat présidentiel font réagir Alioune Tine, le fondateur du Think Tank Afrikajom Center. Invité Afrique de la radio France internationale, le sénégalais a passé au crible le contenu du rapport annuel du think tank qui analyse les nouvelles pathologies de la démocratie dans 16 pays du continent.

“Ce ne sont plus les coups d’Etat militaires qui font des morts en Afrique mais les troisième mandats“, affirme Alioune Tine, fondateur du Think Tank Afrikajoum. Le Sénégalais déplore les décès nés des révoltes populaires et s’appuie sur des exemples clés en Afrique de l’Ouest le Niger avec zéro mort lors du coup d’Etat réparateur et 4 morts au Mali.

La crise préélectorale en Côte d’Ivoire liée au 3ème mandat de l’actuel Chef d’Etat, Alassane Ouattara a engendré des violences ayant occasionnées 26 morts. Il urge que l’élection présidentielle soit reportée pour débattre du processus électoral contesté, estime Alioune Tine. L’invité de Rfi plaide pour qu’il y ait un sommet de la Cedeao dédié à la limitation des mandats présidentiels.

Sur le sujet, Alioune Tine salue l’intervention du Président Nigérian Mouhamadou Buhari qui a interpellé ses collègues chefs d’Etats sur le respect de leur constitution. La limitation du mandat doit être inscrite dans le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie de la Cedeao, a déclaré l’invité de Rfi. Par ailleurs, la crise au Mali a été également abordée. Il faut que la junte militaire cède le pouvoir dans les meilleurs délais car dit-il la solution de sortie de crise reste et demeure la transition civile.