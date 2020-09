Samsung Electronics vient, dans le cadre du contrat de fourniture de nouveaux équipements 5G à Verizon, l’un des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis ; de remporter un contrat de 6,64 milliards de dollars. Un contrat qui devrait renforcer sa position de challenger face à la domination de Nokia et de son rival nordique Ericsson dans la vente de matériel de télécommunications, après que le géant chinois Huawei ait été mis hors course par les autorités américaines.

Samsung se frotte les mains…

Les grandes entreprises de télécommunications telles que Verizon font appel à plusieurs fournisseurs pour la construction de diverses parties d’un réseau, les contrats de terminaux radio représentant une grande partie des dépenses. La 5G, prolongement de la LTE, étant la nouvelle norme en matière de débit radio, tout opérateur qui se respectait, se devait de se donner les moyens de la déployer.

Jusqu’à 2019, la société de télécommunication, n’avait réussi, selon les experts, à déployer la 5G que dans des bandes d’ondes millimétriques à haute fréquence, qui offrent les vitesses les plus élevées mais sur des distances relativement courtes. Une limitation qui avait entraîné un retard de la couverture 5G de l’entreprise par rapport à celle de ses concurrents directs, AT & T et T-Mobile. Mais depuis, la société de télécommunication avait achevé avec succès des essais utilisant la technologie de partage dynamique du spectre (DSS) pour permettre aux services LTE et 5G de fonctionner simultanément sur basse fréquence.

Elle pouvait donc se tourner vers le déploiement en tant que tel, et c’était le coréen Samsung Electronics qui avait été adjudicataire du marché. Un contrat de 6,6 milliards de dollars sur cinq ans, pour la fourniture d’équipements de réseau sans fil pour son réseau 5G. Le contrat, selon la presse américaine, courrait de juin 2020 au 31 décembre 2025. Une grosse victoire pour Samsung, qui profitait ainsi directement du bannissement de Huawei sur fond de conflit commercial entre la Chine et les USA.