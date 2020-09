Alors que le débat sur le déploiement de la 5G continue de faire rage dans le monde, la Russie indique avoir mis sur pied un appareil qui sera à même de lancer le pays sur le réseau 6G. L’annonce a été faite par des chercheurs russes de l’Institut Skolkovo des sciences et technologies (Skoltech) par le canal d’un communiqué. «L’engin créé par les ingénieurs de Skoltech ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des composants du système 6G, en particulier des convertisseurs de signaux térahertz en ceux de la fréquence optique», fait notamment savoir l’institut dans son communiqué.

Annonces

Le champ d’application de l’objet bientôt élargi

Le document indique que la gamme des fréquences sera étendue à plusieurs centaines de GHz. L’éventail gamme des éléments fabriqués sera également augmenté selon les précisions qui ont été apportées. Le champ d’application de cette classe d’objets sera également élargi à en croire les prévisions des ingénieurs de Skoltech. L’objectif est ainsi de produire des éléments d’infrastructure pour des réseaux 6G.

Une étude essentielle selon les autorités

«L’avenir des communications cellulaires réside dans l’intégration complète du segment de la fibre optique avec des modules radio compacts. On peut dire sans exagération que de telles études sont absolument essentielles pour la localisation ultérieure et complète de la production d’infrastructures 6G en Russie », a déclaré Dmitry Lakontsev, chef du département des Technologies de communication sans fil et des objets connectés.