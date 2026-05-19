Elon Musk salue Israël « numéro un mondial » de l'innovation par habitant, Nétanyahou le remercie

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a qualifié Israël de première nation au monde en matière d’innovation par habitant, lundi 18 mai 2026, lors d’une intervention en visioconférence au Samson International Smart Mobility Summit, organisé par le ministère israélien des Transports à l’Expo Tel-Aviv. Le Premier ministre Binyamin Nétanyahou a relayé la déclaration le lendemain sur le réseau social X, remerciant publiquement le milliardaire américain.

Musk, qui devait initialement se rendre en personne à Tel-Aviv, a finalement participé à distance depuis le Texas, invoquant des obligations liées à la préparation d’une introduction en Bourse de SpaceX. Interrogé sur son message aux innovateurs israéliens présents dans la salle, il a déclaré qu’Israël « dépasse largement son poids pour sa population » et qu’en matière d’innovation par habitant, le pays serait « numéro un mondial, de loin ».

Une conférence reportée en raison de la guerre

Le sommet, qui en était à sa neuvième édition, avait été initialement programmé en mars avant d’être repoussé en raison de l’opération militaire israélienne baptisée « Roaring Lion ». Musk avait confirmé sa venue pour la date initiale. Après le report, des doutes ont émergé sur sa présence physique, notamment après son déplacement en Chine aux côtés du président américain Donald Trump. Il a finalement participé en visioconférence.

Les échanges ont principalement porté sur l’avenir de la mobilité autonome et le rôle de l’intelligence artificielle dans les transports. Musk a affirmé que Tesla opère déjà des véhicules sans conducteur ni système de surveillance humaine dans trois villes du Texas, et a prédit qu’une telle offre serait accessible au grand public aux États-Unis d’ici la fin de l’année.

Nétanyahou relaie la déclaration sur X

Le lendemain de l’intervention, Nétanyahou a partagé un extrait vidéo des propos de Musk sur X, en hébreu, saluant celui qu’il a qualifié d’« homme le plus innovant au monde ». La publication a rapidement cumulé plusieurs dizaines de milliers d’interactions.

Selon l’Autorité israélienne de l’innovation, Israël comptait en 2024 plus de 7 000 start-ups actives, soit l’un des ratios les plus élevés au monde par habitant. Le pays figure régulièrement dans le top 10 de l’Indice mondial de l’innovation publié chaque année par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Musk a indiqué espérer visiter Israël prochainement, sans préciser de date.