Sale temps pour le Sénégalais Lamine Diack (1999-2015), l’ancien président de la Fédération internationale de l’Athlétisme (IAAF) et son fils. Il a été condamné, ce mercredi 16 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Agé de 87, l’ancien patron de l’athlétisme mondial, a été reconnu coupable de corruption. Il est poursuivi pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.

Lamine Diack doit aussi payer une amende maximale de 500 000 euros. Il a été jugé pour avoir permis de retarder, à partir de fin 2011, des procédures disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage sanguin en échange de financements de Moscou. D’un autre côté son fils Papa Massata Diack écope d’une sentence plus lourde. Resté à Dakar et ayant refusé de comparaître au procès en juin, Papa Massata Diack a été condamné à cinq ans de prison ferme et un million d’euros d’amende. Le tribunal a maintenu le mandat d’arrêt à son encontre. D’autres personnes ont aussi été condamnées dans le même dossier.

Gabriel Dollé, l’ancien chef de l’antidopage à l’ex-IAAF, désormais World Athletics, écope de deux ans avec sursis et 140 000 euros d’amende. L’avocat Habib Cissé, conseiller de Lamine Diack est condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis et 100 000 euros d’amende. Les Russes Valentin Balakhnitchev (ancien président de la fédération nationale d’athlétisme) et l’ancien entraîneur Alexeï Melnikov ont été jugés en leur absence et écopent respectivement à trois et deux ans de prison ferme, avec maintien du mandat d’arrêt à leur encontre.