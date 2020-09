Alors que le rapprochement entre Israël et le monde arabe continu, l’Iran a décidé de taper du poing sur la table. Il y a quelques jours, au début du mois de septembre, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a ainsi accusé les Émirats d’avoir tout simplement trahi l’ensemble du monde musulman en signant un accord de paix avec l’État hébreu.

Depuis, Bahreïn a décidé de suivre le mouvement en confirmant la mise en place de liens diplomatiques avec Israël. Une nouvelle inattendue alors que seules la Jordanie, en 1994 et l’Égypte, en 1979 avaient alors osé. En Iran, les liens diplomatiques avec Israël sont inexistants depuis 1979 et la révolution islamique, Téhéran soutenant fermement la cause palestinienne.

Téhéran gronde et tacle les Émirats

À ce titre, le gouvernement iranien ne comprend pas comment certaines nations peuvent aller dans le sens israélien. Hassan Rohani, président iranien, a ainsi affirmé que Bahreïn et les Émirats seraient tenus responsables des graves conséquences liées à la normalisation des liens entre leurs pays et l’État hébreu. Dans les faits, l’Iran semble surtout craindre l’expansion israélienne dans la région, militaire notamment, alors que Téhéran semblait avoir la main jusque-là.

L’Iran rappelle son soutien à la Palestine

Désormais, aux yeux de l’exécutif iranien, la monarchie bahreïnie est accusée d’être complices des crimes du régime israélien. Le gouvernement a d’ailleurs tenu à rappeler son attachement à la Palestine, affirmant que l’ensemble du monde arabe avait une dette idéologique envers cette région du monde.