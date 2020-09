Comme on pouvait s’y attendre, l’arrestation à Dakar et l’extradition de l’ancien régisseur Carlos Adohouannon à Cotonou, a permis de creuser un peu plus le dossier de la disparition de 4 milliards du service des impôts. Après avoir écouté le fugitif qui a été ensuite déposé à la prison de Missérété, cinq (5) cadres des impôts sont écoutés ce mardi 22 septembre 2020. Ces cinq cadres sont devant la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Parmi ces cinq présumés innocents qui sont devant la CRIET, il y a l’adjoint du régisseur Justin Hounga, le directeur de la gestion des ressources, Ablé, le chef service matériel et affaires financières, Nadia Kissira et le directeur adjoint des impôts Justin Agbinkossi. Ces cinq cadres de la direction des impôts viennent gonfler la liste des personnes écoutées dans cette affaire.

Déjà une dizaine d’autres fonctionnaires de la direction des impôts sont en train d’être écoutés depuis ce lundi 21 septembre à la brigade économique et financière (BEF). Plus d’informations dans les prochaines heures