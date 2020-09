Les forces de l’opposition ivoirienne sont déterminées à retirer le président Alassane Ouattara de la course à la présidentielle du 31 octobre. Ils pensent utiliser tous les recours démocratiquement possibles. Après le courrier adressé au président français Emmanuel Macron qui n’a apparemment pas porté, puisque de retour de la France, le président Ouattara, avait déclaré une convergence de vue entre lui et Macron, Affi N’guassan a lancé un nouveau recours.

Le président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI) a dans une requête adressé au président et aux conseillers du Conseil constitutionnel, « aux fins du rejet de la candidature de monsieur Alassane Ouattara pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 » a souhaité l’invalidation de la candidature de président Ouattara. Dans ses revendications, l’ex-premier ministre de Laurent de Gbagbo a estimé que « Alassane Ouattara n’est pas éligible » pour les élections du 31 octobre prochain, dont les dossiers de candidature sont déposés à la CEI et déjà transmis au Conseil constitutionnel.

« La candidature à l’élection du 31 octobre2020 de monsieur Alassane Ouattara, encourt invalidation par la juridiction de Céans du fait de son irrégularité manifeste, donc en contradiction flagrante avec les textes en vigueur ainsi que d l’orthodoxe juridique en la matière » a estimé M. Affi N’guessan dans sa requête.

Une lutte perdue d’avance ?

Comme raisons avancées par Pascal Affi N’Guessan, Alassane Dramane Ouattara, a déjà « cumulé deux mandats présidentiels au terme des élections présidentielles de 2010 et 2015 ». En conséquence et conforment aux textes en vigueur dans le pays, il demande au CC de « bien vouloir déclarer monsieur Alassane Ouattara inéligible et de rejeter sa candidature à la suite du présent recours ». Toutefois, si dans le rang des opposants au pouvoir en place, certains reconnaissent que la CEI et le CC sont des ”appendices” du RHDP, est-ce que toutes ces luttes engagées en vue de l’invalidation de la candidature de Ouattara, ne sont-elles pas des luttes perdues d’avance ?