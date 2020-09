L’Eglise catholique ivoirienne a estimé que la candidature du président ivoirien Alassane Ouattara n’est pas nécessaire. C’était hier lundi 31 août 2020, que le cardinal Jean-Pierre Kutwa, chef de l’Eglise catholique en Côte d’Ivoire, a fait cette déclaration, tout en exhortant à dialoguer. Dans une lettre ouverte dénommée « Appel au respect du Droit dans la concertation », Mgr Kutwa a écrit : « Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, dont la candidature à ces prochaines élections n’est pas nécessaire, à mon humble avis ».

Une radicalisation est constatée

Concernant le président Alassane Ouattara, le cardinal a expliqué que « son devoir régalien de garant de la Constitution appelle son implication courageuse, en vue de ramener le calme, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d’organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation ». Mgr Kutwa a estimé que la vie socio-politique de la Côte d’Ivoire prend un virage risqué. Selon lui, plus les élections approchent, plus une radicalisation des positions est constatée de part et d’autre. Ces dernières se sont aggravées depuis la candidature du président Alassane Ouattara à sa propre réélection.

Au moins 15 morts en août

Le cardinal Jean-Pierre Kutwa a par ailleurs invité, « les uns et les autres à aller au dialogue et à la concertation, dans la recherche de solutions à cette crise qui n’augure pas d’un lendemain meilleur quant à l’organisation paisible des élections ». Notons qu’au cours du mois d’août dernier, l’annonce de la candidature du président ivoirien a fait au moins 15 morts.