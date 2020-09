Malgré toutes les dispositions qui sont prises par l’Algérie dans le but de lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine, un nombre non négligeable de candidats à ce phénomène ont été enregistrés au cours de ces derniers mois. A en croire un point qui a été fait par le ministère de la Défense, 485 migrants ont été interceptés entre les 15 et 19 septembre. Près de 50 opérations menées par les garde-côtes ont permis d’obtenir ce résultat selon les précisions qui ont été apportés dans le communiqué du ministère ce lundi.

Un nombre sans cesse grandissant

Malgré les différents risques auxquels ils sont exposés, le nombre de candidats à l’immigration ne cesse d’augmenter. En 2009, l’Algérie a voté une loi qui vise à «combattre l’émigration clandestine». Cette législation prévoit en effet une peine allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour les candidats à ce phénomène.

Plusieurs milliers d’Algériens candidats au phénomène

Au cours de ces huit derniers mois, 5.225 Algériens ont emprunté la route de la Méditerranée occidentale et 865 celle de la Méditerranée centrale selon le point qui a été fait par l’agence européenne de contrôle des frontières Frontex. Ces chiffres ne seraient tout de même pas conformes à la réalité selon certains spécialistes. Les autorités algériennes ne cachent pas leurs engagements à lutter contre l’immigration clandestine qui trouve de façon profonde sa source dans le chômage, le mal de vivre, la soif de liberté, l’aspiration à une vie digne et bien d’autres choses.