C’est une information qui devrait intéresser les amateurs de smartphones Android. L’Asus ROG Phone 3, le smartphone gaming est actuellement le plus puissant au monde. Il bat en termes de performance OnePlus 8 Pro et Oppo Find X2 Pro qui sont respectivement deuxième et troisième selon les concepteurs de l’outil d’analyse comparative d’AnTuTu Benchmark, un logiciel qui teste chacun des composants d’un smartphone et leur attribue une note pour enfin donner une moyenne générale.

La Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G occupe la quatrième place

Ce classement qui met en tête l’Asus ROG Phone 3 avec 615.289 points, est valable pour le mois d’août. La Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G occupe la quatrième place. Il est suivi par le Redmi K30 Pro et le Poco F2 Pro. Le Mi 10 pointe au septième rang. La Galaxy Note 20 Ultra 5G , la Galaxy S20 Ultra 5G et la Galaxy S20 +5G forment le trio de queue.

Notons que les smartphones du top 4 utilisent le processeur SOC Snapdragon 865. Les concepteurs de l’outil d’analyse comparative d’AnTuTu Benchmark avaient par ailleurs désigné le Xiaomi Redmi Note 8 Pro comme le meilleur smartphones à moindre coût en termes de performance.

