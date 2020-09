Après son départ du pouvoir en 2017, José Eduardo dos Santos a vu sa famille être fortement inquiétée par la justice angolaise . Son fils José Filomeno a écopé de cinq ans de prison dans une affaire de détournement de fonds le mois dernier et fille Isabelle se débat actuellement contre des accusations de détournement de fonds, de mauvaise gestion et de blanchiment d’argent pendant la période où elle dirigeait la Sonangol, la puissante compagnie pétrolière nationale. Hier mardi 22 septembre on apprend qu’un autre proche de l’ex président n’est plus libre de ses mouvements.

“Détournements de fonds , abus de pouvoir…”

Carlos Manuel de Sao Vicente a été arrêté et plusieurs de ses biens saisis, notamment des sommes d’argent et des bâtiments. Après avoir été soumis à un interrogatoire pendant toute la journée, le gendre de l’ancien président José Eduardo dos Santos a été placé en détention préventive dans la prison de la Viana de Luanda, la capitale du pays. Selon un communiqué du procureur général, l’interrogatoire du patron de la compagnie AAA Seguros a « produit de fortes indications de détournements de fonds », « d’abus de pouvoir », de « corruption », et de trafic d’influence ». Carlos Manuel de Sao Vicente avait présidé un groupe de sociétés qui vendaient des contrats d’assurance à la Sonangol.

La justice angolaise s’est mise à ses trousses début septembre. Elle a investigué sur les accusations de corruption qui visaient l’homme d’affaires. Dans le cadre de cette enquête, des hôtels et des bâtiments, propriétés de la compagnie AA Seguros ont été saisis. Ces actions en justice contre la famille et les proches de l’ancien président angolais s’inscrivent dans le cadre d’une opération anticorruption déclenchée par Joao Lourenço, l’actuel chef de l’Etat.