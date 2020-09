C’est une histoire digne d’un série télévisée. En France, une femme qui se faisait passer pour une docteure a été démasquée après plusieurs mois d’activité. L’ordre des médecins qui avait été berné a annoncé vouloir porter plainte.

Annonces

Peut-on exercer la médecine sans avoir le diplôme. BIen évidemment non. Mais en France, une femme a décidé de franchir le pas et tenter le tout pour le tout , malgré le fait qu’elle n’avait pas reçu un diplôme dans le domaine. Dans un centre de santé de la commune de Montceau-les-Mines en France, une jeune femme âgée d’une trentaine d’années a roulé les autorités et même des patients dans la farine.

Profitant du confinement elle a passé sa demande d’installation par téléphone après avoir soumis, selon l’ordre des médecins des faux diplômes de la Sorbonne. Elle a donc pu exercer pendant 5 mois sans être inquiétée. Au final, une alerte donnée sur une fausse infirmière qui portait le nom de ladite docteure a poussé les autorités du centre de santé à faire des investigations. La manigance de l’imprudente a ainsi pu être découverte.