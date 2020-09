Plusieurs centaines d’Ethiopiens sont détenus dans des centres en Arabie Saoudite. L’information vient d’une enquête publiée le dimanche 30 août dernier par le journal britannique, The Telegraph. Les conditions de vie sont horribles dans les centres mis en causes, qui sont destinés, selon les autortiés à empêcher la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Le Britannique Will Brown et l’Ethiopien Zecharias Zelalem, deux journalistes du journal anglais ont donné des vidéos et des images comme preuves.

Des traitements horribles

Un Ethiopien détenu a fait savoir que les corps de ceux qui perdent la vie sont traités de manière dégradante. Des images diffusées secrètement par des détenus montrent des traitements horribles infligés aux personnes retenues dans ces centres avec un accès limité aux ressources vitales que sont l’eau et la nourriture. Un adolescent a même finalement choisi de se donner la mort pour échapper à ces humiliations.

Incarcérés depuis avril

Il se peut par ailleurs qu’au moins deux centres de ce type soient situés à l’ouest et dans le sud du pays, à proximité de la Mecque et de Jazan. Plusieurs témoignages affirment également que les ressortissants Ethiopiens auraient été incarcérés dans ces centres, depuis le mois d’avril. Cela, suite à des mesures ayant pour but de limiter tout ce qui pourrait favoriser la propagation du nouveau coronavirus. La publication de l’enquête a suscité de vives réactions de la part de plusieurs organisations, notamment de l’ONU. L’ONG Human Rights Watch a fait part de sa préoccupation et demandé qu’une enquête soit ouverte.