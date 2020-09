La pandémie du coronavirus a eu des impacts bien au-delà du domaine sanitaire et de l’économie. En effet, des milliers de musulmans du monde entier avaient dû renoncer au pèlerinage suite à l’annonce des autorités saoudiennes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Annonces

Le ministre saoudien de l’intérieur a annoncé une bonne nouvelle aux fidèles du monde entier. La Omra, le petit pèlerinage suspendu depuis mars va reprendre progressivement à partir du 4 octobre. « 6 000 citoyens (saoudiens) et résidents (étrangers) du royaume seront autorisés chaque jour à faire la Omra, à partir du 4 octobre » peut-on lire dans un communiqué rendu public par les autorités.

Mais les fidèles du reste du monde vont devoir patienter un tout petit peu. Ils seront autorisés à rejoindre le pays à partir du 1er novembre. Concernant la pandémie le pays compte plus de 330.000 contaminations, avec 312.000 guérisons et plus de 4500 décès.