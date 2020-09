A quelques semaines de la tenue de la prochaine élection présidentielle, le président américain candidat à sa propre succession enchaîne les polémiques. A la faveur d’une conférence de presse ce lundi, il est revenu sur la publication qui a été faite par le journal The Atlantic. Il a notamment balayé du revers de la main les écrits qui indiquent qu’il aurait traité de « losers » les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Mais lors de cette sortie médiatique, il a une fois encore fait des déclarations qui touchent directement les responsables de l’armée américaine.

Trump attaque des responsables de l’armée

« Je ne dis pas que l’armée est amoureuse de moi. Les soldats le sont. Les hauts responsables du Pentagone ne le sont probablement pas parce qu’ils ne veulent rien faire d’autre que de faire la guerre, pour que toutes ces merveilleuses compagnies qui fabriquent les bombes et les avions et qui font tout le reste restent heureuses. », a-t-il lancé au cours de cette conférence de presse. Un analyste de la chaîne de télévision américaine CNN n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer cette déclaration qui a été faite par le président américain.

Un commentaire rabaissant selon un analyste de CNN

Pour le média américain, il s’agit simplement d’une grave accusation contre le commandement militaire. «Les commentaires du président sur les motivations des chefs militaires non seulement rabaissent leur service et celui de ceux qu’ils dirigent, mais ils donnent du crédit au dédain et au manque de considération même qu’il tente de nier », a notamment fait remarquer John Kirby, ancien contre-amiral de la marine américaine et analyste du média américain.