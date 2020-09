Suite aux nouvelles relatives à l’augmentation du nombre de décès lié au nouveau coronavirus, le président français a donné de la voix ce vendredi 18 septembre. En déplacement dans le Gers, Emmanuel Macron a fait remarquer qu’il y a une possibilité de vaincre le virus. Il s’agira selon lui, que chacun prenne ses responsabilités. «Il faut responsabiliser chacun et continuer d’expliquer sans culpabiliser ni infantiliser», a déclaré l’actuel locataire de l’Elysée.

Une stratégie plus large en vue selon Macron

Il a également tenu à rassurer les uns et les autres sur toutes les dispositions qui sont en train d’être prises dans le but de faire face à la pandémie. «Nous voulons identifier les malades et les cas contact, nous sommes l’un des pays européens qui teste le plus et actuellement, nous améliorons nos dispositifs. Nous sommes en train de préparer une stratégie plus large avec de nouveaux test dès octobre», a fait savoir le président français.

Les personnes âgées…

Concernant les personnes âgées, il indique notamment que des dispositions ont été prises pour renforcer les règles et limiter les sorties. Rappelons que ce vendredi, à la faveur de son point hebdomadaire, Santé Publique France a averti que beaucoup d’indicateurs montrent une aggravation de l’épidémie de Covid-19.

«Pour la première fois depuis la levée du confinement, on observe une augmentation des décès pour Covid-19», avait fait remarquer l’agence sanitaire dans son dernier point hebdomadaire. «Ce sont des décès qu’on observe aussi bien au niveau hospitalier que dans les établissements d’accueil pour personnes âgées», a précisé Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France.