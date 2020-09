L’agence pénitentiaire du Bénin rend hommage aux détenus candidats présentés à l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020 et ayant décrochés le précieux césame. Deux des trois détenus de la maison d’arrêt de Parakou ont décroché le Baccalauréat avec notamment un admis avec la mention assez-bien. Un hommage digne du nom, leur a été rendu, samedi 05 septembre dernier.

Une grande fête samedi 05 septembre dernier, à l’intérieur de la prison civile de Parakou. C’est une réjouissance née de l’admission au baccalauréat de deux des trois détenus présentés à cet examen. L’un des lauréats a non seulement décroché le premier diplôme universitaire mais aussi et surtout obtenu la mention assez-bien. L’organisation de cette célébration conduite par l’agence pénitentiaire du Bénin, est sur initiative du chef de l’Etat.

Il est revenu au directeur général de l’agence pénitentiaire du Bénin (Apb), Jiles Yèkpè, de remettre les récompenses prévues aux deux bacheliers composées essentiellement d’une enveloppe financière symbolique et d’un trophée en bois. « Vous y aviez cru et je vous félicite», a dit Jiles Yèkpè. Pour Ahmed Dankoro, leur encadreur principal, «tout cela a également été possible grâce à leur détermination ».

Ces deux bacheliers constituent un bel exemple, a fait savoir Nouroudine Bakary, le procureur de la république près le tribunal de première instance et de première classe de Parakou, avant d’ajouter qu’ «on peut venir en prison, se battre, se refaire et à la sortie de la prison, avoir une vie heureuse ». A noter que quatre candidats ont été présentés par l’agence pénitentiaire du Bénin aux divers examens scolaires. Les deux bacheliers ont obtenu le baccalauréat Série D.