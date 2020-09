La police républicaine continue sa purge afin de mantenir l’ordre et la sécurité des personnes et des biens. Mardi 01 septembre, les éléments de la police ont fait une descente musclée dans plusieurs ghettos de la ville de Cotonou. Plusieurs boulettes de chanvre indien ont été appréhendées avec notamment, 14 individus interpellés.

L’opération a été menée conjointement par les éléments de la police républicaine des commissariats du 9ème et du 12ème arrondissement de la ville de Cotonou. Plusieurs ghettos tapis dans la capitale économique ont été soigneusement démantelés. La police a pu mettre la main sur 14 personnes dont 03 femmes.

On retient qu’à l’issue de l’opération, des ghettos détruits, des produits assimilables à de l’héroïne et de la cocaïne arraisonnés ainsi que plusieurs boulettes de chanvre indien. Selon la police, les enquêtes se poursuivent pour retrouver le reste du réseau et mettre fin aux agissements de la bande.