Le Bénin reçoit une invitée de marque. Il s’agit de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. En visite de travail de trois jours au Bénin, elle aura plusieurs rencontres dont un tête-à-tête avec le Président de la République, Patrice Talon. Elle foule le sol du Bénin ce mercredi 23 septembre.

La secrétaire générale de l’organisation internationale de la francophonie, sera dès ce mercredi 23 septembre, en visite de travail de 72 heures. Selon le protocole, c’est le ministre des affaires Etrangères, Aurélien Agbénonci qui va accueillir l’hôte du Bénin à sa descente à l’aéroport de Cotonou.

Selon l’agenda établi, dans la matinée du jeudi 24 septembre 2020, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, aura une séance de travail avec le Président de la République, Patrice Talon. Une autre séance portera sur la revue de la coopération entre le Bénin et l’Organisation et se tiendra avec les membres du Gouvernement au ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Le chronogramme renseigne que la patronne de l’organisation internationale de la francophonie visitera respectivement dans l’après-midi du jeudi 24 septembre, le centre d’incubateur de l’Université d’Abomey-Calavi, le campus numérique de la Francophonie et l’agence de développement de Sèmè City. Louise Mushikiwabo achèvera son séjour au Bénin par une rencontre avec les femmes entrepreneures de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) puis par une visite touristique à Ouidah dans la journée du vendredi 25 Septembre.