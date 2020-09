Dans un contexte marqué par la pandémie du Coronavirus qui n’a pas permis à la saison sportive 2019-2020 d’aller à son terme, les membres de la famille du football béninois sont à Grand-Popo pour faire le bilan et s’entendre sur les perspectives. Les délégués des clubs de ligues 1,2 et 3, des ligues amateurs et des ligues départementales du football féminin se sont donc retrouvé, ce vendredi 18 septembre, pour tenir leur assemblée général ordinaire de l’année. Lors cette assise, le président de la Fédération béninoise de football (FBF), Mathurin de Chacus souhaite voir les délégués échanger dans l’harmonie avec à cœur un esprit d’équipe.

Il a émis le vœu de voir les réflexions lors de cette assise contribuer à l’amélioration du renouveau du football béninois. Plus encore que «les résolutions prises à l’issue de nos travaux retracent fidèlement nos réflexions ». Selon le maire de la commune de Grand Popo, Jocelyn Ahyi «football a commencé par étonné le monde grâce aux performances de son équipe nationale ». Il a rappelé que la FBF a une histoire et a connu des hauts et des bas. Mais les expériences acquises ont fait de la FBF «une puissante organisation prête à prendre des décisions afin d’impacter positivement notre football national ». Selon lui, le peuple béninois veut que le football béninois fasse de chaque rencontre, un moment de fête pour tout le monde. Il a estimé que les dirigeants du football béninois sont très créatifs. Pour preuve, dès le début de la crise sanitaire de la COVID-19, la FBF a exprimé son intention de venir en aide aux différents clubs par un apport financier.

Réfléchir pour mieux rayonner

Pour sa part, le directeur des Sports d’élite, Bonaventure Codjia a fait savoir que cette assemblée générale ordinaire doit être «une tribune de fructueux et fécond débats et échanges constructifs pour un rayonnement plus radieux du football béninois ». Cette assemblée générale ordinaire est «une occasion préparatoire de la poursuite des éliminatoires de la Can Cameroun 2021 qui va se jouer en 2022 et de la coupe du monde Qatar 2022 ». Pour lui, le Bénin se doit de briller dans ces éliminatoires pour maintenir la dynamique de la CAN 2019. Pour lui, l’adhésion des clubs aux réformes entreprises par le gouvernement est la preuve de l’engagement des acteurs à contribuer efficacement à la professionnalisation du football béninois. C’est donc avec de réel motif d’espérance qu’il a ouvert les travaux de cette assemblée générale ordinaire où les délégués vont faire le bilan de la saison écoulée.

Des points à l’ordre du jour

Les participants à cette assemblée générale ordinaire vont aussi examiner le bilan consolidé et révisé et le compte de profit et de perte 2019, approuver des comptes annuels de l’exercice 2019, analyser et apprécier les championnats nationaux en temps de COVID-19, analysé et réfléchir sur le statut des clubs qualifiés pour les compétitions africaines. Ils vont aussi débattre du nouveau statut des clubs de ligues 1, 2, et 3 dans le cadre de la professionnalisation du football béninois. Les délégués vont également examiner et approuver le budget 2021. Et demain samedi 1ç septembre 2020, ils vont prendre part à une assemblée générale extraordinaire de la FBF.