Dans ses efforts pour non seulement lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et de développer une résilience au sein de la population, le gouvernement du Bénin n’a pas oublié les communes. Il compte mettre à la disposition des 77 communes un fonds de soutien. Ce fonds-COVID est un soutien aux populations à la base, qui ont subi les affres de la pandémie liée à la COVID-19. C’est surtout une manière de venir en aide, à travers les communes aux personnes vulnérables (populations extrêmement pauvres et les personnes handicapées) qui ont vécu autrement les mesures de restrictions imposées par le gouvernement.

Et donc, ces ressources vont permettre aux autorités communales et municipales de venir en aide aux populations locales qui tentent vaille que vaille de se relever du choc économique induit par la crise sanitaire. Lesdites ressources vont être transférées par le mécanisme du Fonds d’appui au développement des communes – COVID-19 (FADEC COVID-19). La mobilisation de ces ressources a été possible grâce aux différents partenaires techniques et financiers du Bénin.

Cet appui du gouvernement aux communes est un supplément aux différentes autres mesures d’atténuation des effets socio-économiques de la COVID-19. Même si les critères de répartition de ces ressources sont inconnus, chaque commune a une idée de ce qui va lui revenir. La plus grosse cagnotte revient à la municipalité de Cotonou avec 159 359 214 de francs CFA. La commune de Zogbodomey va se contenter de 43 869 924 de francs CFA.

La répartition du fonds COVID-19 par Commune

Cotonou 159 359 214 fcfa

Abomey-Calavi 154 895 075 fcfa

Allada 50 683 653 fcfa

Kpomassè 38 887 049 fcfa

Ouidah 57 486 288 fcfa

Sô-Ava 48 916 979 fcfa

Toffo 45 574 466 fcfa

Tori-Bossito 36 913 494 fcfa

Zè 46 624 570 fcfa

Banikoara 74 145 600 fcfa

Gogounou 48 715 049 fcfa

Kandi 60 886 667 fcfa

Karimama 38 632 033 fcfa

Malanville 58 788 336 fcfa

Ségbana 43 110 510 fcfa

Boukoumbé 41 804 024 fcfa

Cobly 38 878 173 fcfa

Kérou 45 301 015 fcfa

Kouandé 47 536 242 fcfa

Matéri 48 012 817 fcfa

Natitngou 46 019 463 fcfa

Pehunco 40 969 847 fcfa

Tanguiéta 40 319 164fcfa

Toucountouna 33 395 337fcfa

Bembèrèkè 51 421 219fcfa

Kalalé 58 835 788fcfa

N’Dali 47 943 004fcfa

Nikki 55 357 744fcfa

Parakou 75 899 814fcfa

Pèrèrè 41 121 593 Fcfa

Sinendé 43 621 224 Fcfa

Tchaourou 69 527 155

Bantè 46 677 143 Fcfa

Dassa-Zoumé 47 650 777 Fcfa

Glazoué 50 076 327 Fcfa

Savalou 54 040 676 Fcfa

Savè 42 735 326 Fcfa

Aplahoué 59 274 641 Fcfa

Djakotomey 51 967 607 Fcfa

Dogbo 45 864 473 Fcfa

Klouékanmè 50 897 361 Fcfa

Lalo 49 188 723 Fcfa

Tovliklin 43 017 994 Fcfa

Bassila 51 191 807 Fcfa

Copargo 39 535 341 Fcfa

Djougou 78 330 314 Fcfa

Ouaké 40 195 753 Fcfa

Athiémé 36 686 984 Fcfa

Bopa 44 529 482 Fcfa

Comé 41 318 914 Fcfa

Grand-Popo 36 914 177 Fcfa

Houéyogbé 45 635 232 Fcfa

Lokossa 46 239 828 Fcfa

Adjarra 44 754 626 Fcfa

Adjohoun 40 399 561 Fcfa

Aguégués 34 337 943 Fcfa

Akpro-Missérété 46 186 571 Fcfa

Avrankou 50 789 654 fcfa

Bonou 34 295 915 Fcfa

Dangbo 44 557 817 Fcfa

Porto-Novo 77 642 249 Fcfa

Sèmè-Podji 69 440 955 Fcfa

Adja-Ouèrè 48 470 617 Fcfa

Ifangni 47 424 438 Fcfa

Kétou 56 563 692 Fcfa

Pobè 49 927 995 Fcfa

Sakété 48 038 421 Fcfa

Abomey 43 738 148 Fcfa

Agbangnizoun 39 852 831 Fcfa

Bohicon 59 407 098 Fcfa

Covè 35 655 315 Fcfa

Djidja 49 901 196 Fcfa

Ouinhi 37 257 953 fcfa

Zagnanado 36 406 706 fcfa

Za-Kpota 51 729 149 fcfa

Zogbodomey 43 869 924 Fcfa