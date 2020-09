En dépit de la pandémie du coronavirus et malgré la fermeture des frontières du Nigéria, la douane béninoise a fait des progrès remarquables au cours des huit premiers mois de l’année 2020. Une performance saluer par le directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances et renchérit par le directeur général des douanes béninoises. C’était à l’occasion de la fête patronale des douaniers, célébrée lundi 21 septembre 2020, à la direction générale des douanes à Cotonou.

A l’occasion de la célébration de leur fête patronale, les disciples de St Mathieu ont été félicités pour leur rendement. En effet, selon le directeur général des douanes béninoises, Charles Inoussa Sacca Boco, “au titre des huit premiers mois de l’année, 219,170 milliards de francs Cfa ont été mobilisés, soit un taux de réalisation de 75% par rapport aux prévisions initiales, alors que le FMI dans sa revue créditait le Bénin d’au plus 60%“. Une performance estimée à 102% comme taux de réalisation.

Au vue de ces résultats, l’Etat doit envisager poursuivre certains travaux afin de restructurer davantage les douanes béninoises, estime Charles Inoussa Sacca Boco. Au titre de ces réalisations, l’appui à l’extension de l’analyse de risque et de sélectivité d’autres unités douanières et la lutte contre la fraude douanière, l’appui à la mise en place à la direction douanière des unités renseignements et d’informations douaniers.

Il est aussi nécessaire de procéder à une analyse de risque dédiée pour le contrôle à posteriori, la mise en place des statistiques miroires en tant qu’outils d’aide à l’analyse des risques en douane, le renforcement de la lutte contre la fraude, la contrebande notamment, la création de cadres de concertations avec les pays voisins, notamment le Nigéria et le Burkina-Faso, a rappelé le directeur général des douanes béninoises lors de la célébration de la fête patronale des disciples de St Mathieu.