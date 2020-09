Il y a 5 mois, une affaire d’attribution « arbitraire » des marchés de distribution des denrées alimentaires aux populations dans le cadre de la riposte contre les effets du Covid-19, avait créé la polémique au Sénégal. Des soupçons de corruption pesaient alors sur le ministre chargé du développement communautaire, de l’équité sociale et communautaire Mansour Faye. Récemment, ce dernier a prévenu qu’il ne répondrait pas à une éventuelle convocation de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC).

Annonces

« Si l’OFNAC me convoque, je n’irai pas. L’OFNAC n’a pas vocation à convoquer un ministre. Cela ne fait pas partie de ses compétences. En tant que ministre je ne répondrais pas » a clairement fait savoir Mansour Faye sur les antennes de RFM. Ses propos ont provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. « C’est un habitué des bourdes. Je n’ai jamais compris comment on pouvait (confier) un ministère à un tel g***. Ce pays n’est pas sérieux » a écrit un internaute sur twitter.

« Mansour Faye dit n’avoir de compte à rendre à l’OFNAC,… Mais à qui alors ? A son beau-frère Macky Sall

« Le ministre Mansour Faye dit n’avoir de compte à rendre ni à l’OFNAC, ni à la Force-Covid. Mais à qui alors ? A son beau-frère Macky Sall où, effectivement à personne finalement ? C’est une affaire de 69 milliards de FCFA (plus de 105 millions d’euros) » ajoute un autre. Sur le même réseau social à l’oiseau bleu, un twittos publie la loi 2012-30 portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.

Annonces

L’article 2 de ce texte indique que l’OFNAC a pour mission, « la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption et les pratiques assimilées, les infractions connexes en vue de promouvoir l’intégrité et la probité de la fonction publique ». L’article 3, stipule qu’il peut dans la cadre de l’exercice de ses missions, « entendre toute personne présumée avoir pris part à la commission des faits » incriminés