S’il n’est pas le plus grand pays musulman du monde, il est manifestement le premier avocat des musulmans. L’Iran, connu pour être très pointilleux sur les questions ayant trait à l’Islam n’a pas du tout goûté à la réédition d’une caricature de Mahomet par Charlie Hebdo. En effet, le journal satirique avait republié cette caricature à l’occasion de l’ouverture mercredi du procès des attentats contre sa rédaction le 07 janvier 2015. Onze personnes avaient été assassinées ce jour-là par les frères Kouachi dont 8 journalistes de l’hebdomadaire.

C’est “une insulte aux valeurs islamiques“

L’Iran avait dans le temps désapprouvé cette attaque jihadiste mais a tout de même pointé du doigt « un abus » de la liberté d’expression. Le discours de l’Etat islamique n’a donc pas changé. Après la réédition de cette caricature du prophète des musulmans, le ministère iranien des affaires étrangères a dans un communiqué dénoncé « une provocation, et une insulte aux valeurs islamiques et à la foi de plus d’un milliard de musulmans dans le monde ».

On est libre de blasphémer en France

Le président français n’est naturellement pas sur la même longueur d’onde que Téhéran. Il a clairement indiqué mardi qu’on avait la liberté de blasphémer en France. En Iran, le faire est puni de la peine capitale. Cet « acte offensant » a d’ailleurs valu à Charlie Hebdo l’attentat meurtrier de janvier 2015 mais le journal reste fidèle à lui-même. Pourvu que d’autres jihadistes ne se mettent pas en tête de venger à nouveau le prophète.