Le charbon de bois est l’un des produits domestiques les plus négligés dû à sa conception fait douter les esprits écologiques. Ceci s’explique à cause de la production non durable et peu structurée du charbon de bois qui réduit massivement les superficies cultivables et exploitables. Mais n’empêche il reste important de savoir que le charbon de bois ne sert pas qu’à cuire les aliments au feu. Le charbon de bois a de multiples usages qui font de lui un élément domestique de première ligne et à posséder chez soi tout le temps. Contrairement à la roche sédimentaire combustible, riche en carbone et de couleur noire également, le charbon de bois s’obtient après carbonisation du bois ou de d’autres matières organiques comme les copeaux de bois, les coques de noix de coco, et autres résidus de matières végétales (AA Oteng-Amoako, ‎2008).

Il faut noter que c’est aussi un des produits qui a des propriétés médicinales à avoir grâce à sa capacité d’extraction de composants nuisibles tels que les poisons. Par ailleurs, les technologies de production du charbon de bois aujourd’hui a évolué et se sont nettement améliorées donc sont plus efficaces. Les unités de production de ce produit devraient s’aligner sur ces nouveaux développements qui vont réduire également l’empreinte environnementale. Cet article vient proposer 10 bienfaits du charbon de bois auxquels vous n’avez pas pensé.

1 – Contre les mauvaises odeurs, le charbon de bois est très efficace

Si votre paire de chaussure ne sent pas bon, il suffit d’y placer du charbon de bois. Faites la même chose pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. De la même manière dans votre chambre ou dans toutes les pièces de la maison si vous partez en voyage sans avoir mis à disposition de Airbnb, posez du charbon de bois dans les 4 coins. Ces morceaux de charbon vont aspirer toutes les odeurs. Mais aussi, dans le cas où une personne a une forte odeur corporelle, la poudre de charbon de bois peut réduire la mauvaise odeur.

2 – Désintoxication des légumes et fraîcheur

Pour conserver ses légumes frais en tout temps, faites une solution avec du charbon de bois avec de l’eau régulière et laissez-y vos légumes. Par ailleurs, c’est un bon désintoxifiant, car en laissant tremper vos légumes dans cette solution au charbon, pendant la nuit par exemple ou quelques heures, le charbon de bois éliminera les toxines dû à l’utilisation abusive d’engrais sur les plantes grâce à ses propriétés absorbantes.

3 – Bon agent blanchissant

Le charbon de bois est excellent pour blanchir les dents sans aucun produit chimique ou autre technologie de blanchiment aux UV. Pour ce faire, il faut simplement moudre du charbon de bois et avec l’extrémité d’une tige de plantain, écraser de la tige dans la poudre de charbon de bois puis bien frotter ses dents. Appliquer cela sur une semaine pour avoir de bons résultats. Il fut prendre note qu’il est parfois associé au citron.

4 – Une sauce qui a mal tourné ? Le charbon de bois est le pneu secours idéal en cuisine !

Vous ne le savez pas mais si votre sauce à l’arachide ou à l’huile rouge a brûlé ou a un goût que vous n’aimez pas, il faut y ajouter un morceau de charbon de bois. Il va en extraire le mauvais goût et l’odeur et restaurer votre sauce. Avec un morceau de charbon de bois vous évitez aussi l’excédent du sel dans les sauces. Sinon il adoucit le piquant du piment dans la bouche de vos invités sensibles.

5 – Solution pour la gueule de bois

Un verre d’alcool de trop ? Des malaises au ventre comme les nausées ou vomissements ? Vous verrez que le charbon est l’ami de nos estomacs. Mâchez du charbon de bois puis buvez avec de l’eau potable mais ne comptez pas uniquement sur le charbon! Il ne faut jamais conduire en état d’ivresse, respectez la législation de votre pays de résidence car le charbon n’aura pas un effet miracle.

6 – Solution de première ligne pour les plaies ou infections

Dans une situation de blessure infectée, il faut verser une grande quantité de poudre de charbon de bois sur la plaie pour en extraire le poison ou les agents responsables de l’infection. Cela aidera à guérir plus vite. Ceci s’applique même pour les petites blessures ou coupes.

7 – Excellent filtre pour obtenir de l’eau potable

Le charbon de bois est excellent et charme tous ceux qui l’utilisent. Il suffit de laisser tomber un charbon de bois actif dans l’eau à filtrer et grâce à sa capacité d’adsorption et sa porosité, il attire les particules nocives présentes. Il faut noter que sa capacité d’adsorption augmente avec la température et la durée d’activation (Drissa Ouattara KRA et al., 2015).

8 – Produit cosmétique incontournable

Le charbon de bois est un bon désintoxifiant pour la peau qui aide à réduire l’apparition de boutons, d’acné ou de quelques autres troubles dermatologiques. Le charbon de bois permet de conserver une peau plus lisse aussi. Il suffit de réduire le charbon de bois en poudre puis d’en faire une solution épaisse avec de l’eau ou du miel que vous mettez sur la partie désirée du corps. Après quelques heures vous prenez votre bain.

9 – Super produit anti-tache !

Oui, le charbon est noir mais est un efficace pour se débarrasser des tâches tenaces dans vos pièces à la maison, votre douche ou sur les carreaux.

10 – Ami de votre estomac

Le charbon de bois est une bonne solution contre les ballonnements. Également, vous pouvez faire une solution à boire pour aider à vous soulager le mauvais cholestérol. Le charbon de bois serait bon contre les ulcères, la diarrhée, la constipation aussi. Il faudra prendre l’habitude d’en mâcher ne serait-ce qu’occasionnellement ou une cuillerée à café de charbon de bois dans votre eau suffit. Il aide en cas de douleurs à la tête ou les migraines (une cuillère à café). Le charbon de bois est un bon neutralisant des agents nocifs.