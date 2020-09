Une vague de meurtres horribles de chevaux et de poneys dans les pâturages en France a laissé la police déconcertée et les communautés rurales terrifiées. Selon la presse nationale, depuis février, les autorités ont enregistré tant de plaintes pour meurtres, mutilations génitales et autres coupures, dans tout le pays, de la région montagneuse du Jura à l’est, jusqu’à la côte atlantique.

Devant la barbarie des actes et la recrudescence des faits, les autorités de sécurité en France étaient enclins à penser que plusieurs personnes sont impliquées, quand des spéculations allaient selon lesquelles, les mutilations pourraient être motivées par des rites sataniques.

Un suspect interpellé…

En aout, un directeur d’écurie dans l’Yonne dans le centre de la France avait vu deux de ses chevaux et poneys se faire ainsi massacrer et mutiler. Seulement le directeur avait au cours de leur ‘’barbare’’ expédition, été confronté aux agresseurs, deux selon ses déclarations ; qui l’avait lui-même blessé au passage. C’est donc sur le témoignage et les indications de ce dernier que les autorités policières de l’Yonne ont pu construire le portrait-robot de l’un des agresseurs. Un portrait-robot largement diffusé via la presse et les réseaux sociaux.

Et ce lundi matin, la presse locale annonçait qu’un individu correspondant au signalement avait été interpellé à « Nambsheim», une commune dans le Haut-Rhin, située une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Bâle. Un homme d’une cinquantaine d’années environs, placé tout de suite en garde à vue.

Une arrestation qui pourra peut-être dans les prochains jours, éclairer sur les véritables motivations de ces mutilations. Pour l’opinion publique française en tous cas, la barbarie des actes ; œil crevé, oreilles coupées ou encore parties génitales retirées, laissait à supposer le rite morbide d’un culte inconnu ou proscrit.