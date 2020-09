Les magistrats du Sénégal protestent contre la convocation du président de l’UMS (Union des Magistrats du Sénégal). Souleymane Telico est en effet attendu ce mercredi à l’Inspection générale de l’Admistration judiciaire pour être entendus sur des propos “qu’il aurait tenus lors d’une interview parue dans la presse”. C’est du moins ce qu’indique le Bureau exécutif de l’UMS dans un communiqué. Pour lui, cette convocation est“inadmisible” parce que le Président de l’Union “en tant qu’élu et représentant de l’ensemble des membres de l’association pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux ne relève ni du ministre de la Justice ni de l’Inspection générale de l’Administration judiciaire“.

“Pour barrer la route à cette stratégie malheureuse de destabilisation de l’UMS”

C’est donc “un précédent dangereux” que l’UMS dénonce et combat avec la dernière énergie car il ne s’agit “ni plus ni moins que d’une tentative d’intimidation et de musellement qui, de toute façon ne peut prospérer”. Le Bureau de l’Union fait par ailleurs remarquer que cette convocation intervient après la médiatisation de la lettre de démission du juge Ousmane Kane par la cellule de communication du Ministre de la justice.

Celui-ci avait justifié son acte par “le manque de respect” des jeunes magistrats à l’endroit de la hiérarchie. Pour finir, l’Union des Magistrats du Sénégal a appelé “tous les magistrats à la vigilance et la solidarité “pour barrer la route à cette stratégie malheureuse de destabilisation de l’association”.