La guerre des milliardaires est-elle lancée? C’est la question légitime que l’on peut se poser suite aux propos lancés par le charismatique Elon Musk à l’encontre de Bill Gates. Point de discorde : la pandémie de coronavirus. Pour rappel, le fondateur de Microsoft avait critiqué son collègue (milliardaire) à propos de son scepticisme affiché quant à la pandémie du coronavirus.

Annonces

Des critiques qu’Elon Musk a très peu apprécié. Dans une émission du New York Post, Elon Musk est revenu sur les propos de Bill Gates en le taclant violemment. Pour lui, Bill Gates est un “crétin “qui s’aventure dans un domaine (ndlr : celui des vaccins) qui n’est pas le sien.

News Inter par email :

Un confinement général destructeur

«Je ne suis pas en danger, mes enfants non plus» a dit M. Musk avant d’affirmer que sa famille et lui ne se feront pas pas vacciner. Il a également eu des propos très durs envers le confinement généralisé qui a eu lieu aux USA et dans de nombreux pays du monde. La meilleure option pour lui restait le confinement ciblant les personnes à risque pour ne pas créer trop de dommages à l’économie mondiale.