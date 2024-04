Elon Musk fait une prédiction qui pourrait changer l’humanité

Elon Musk croit fermement aux nouvelles technologies. Ce n’est pas pour rien que le milliardaire américain est à la tête de nombreuses entreprises qui ont pour ambition de chambouler le monde. On pense notamment à Tesla (véhicules électriques, robots humanoïdes) ou encore à SpaceX (espace).

Mais Elon Musk est aussi un farouche défenseur de l’intelligence artificielle. En effet, ce dernier voit en l’IA, le futur de notre monde. Il voit en cette technologie, celle qui progresse le plus rapidement. Il cite notamment des ordinateurs spécifiquement dédiés à l’intelligence artificielle dont le développement évolue d’un facteur 10 tous les ans (voire tous les six et neuf mois).

Publicité

L’IA évolue vite, très vite

À ce titre, Elon Musk semble prédire la montée prochaine de la superintelligence de l’intelligence artificielle. Au cours d’un entretien, le milliardaire s’est d’ailleurs laissé aller à une confidence. Selon lui, l’intelligence artificielle sera plus intelligente que n’importe quel humain d’ici à la fin de l’année 2025. La seule chose qui pourrait ralentir tout ça ? Le manque de puces d’IA.

Mais là encore, les choses évoluent. En effet, les outils passent désormais à une alimentation par transformateur de tension. D’ici à quelques mois (12 à 24 au total) la seule problématique qui pourrait se poser, c’est celle de l’approvisionnement en électricité. Une prédiction qui ne semble toutefois pas convaincre tout le monde. Certains experts, comme Grady Booch, rappellent que Musk a souvent fait des prédictions qui ne se sont jamais réalisées.

L’IA générale, bientôt supérieure à notre intelligence ?

En effet, il n’y a aucun consensus sur la question de l’intelligence artificielle générale. Personne n’est en mesure de dire que oui, effectivement, l’IA sera plus intelligente que l’Homme dans les mois ou les années à venir. Pour beaucoup, cela n’arrivera d’ailleurs probablement pas, ou tout du moins, pas tout de suite. Ce qui est sûr, c’est que l’intelligence artificielle est un sujet qui passionne, qui divise et qui ne manquera pas de susciter le débat tout au long des semaines, des mois à venir.