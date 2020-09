Le coronavirus, continue de frapper le monde. Pire encore, si rien n’est fait, les chiffres pourraient vite devenir dramatiques. Aujourd’hui, un peu moins de 900.000 personnes ont trouvé la mort des suites de la maladie, mais certaines projections affirment qu’avec l’arrivée de l’hiver, ce bilan pourrait atteindre les 1.9 millions de décès, d’ici à l’an prochain.

Certaines régions du monde sont bien plus touchées que d’autres. Aux États-Unis, le covid-19 reste un sujet de société et le pays fait face au bilan le plus important au monde, avec plus de 6.2 millions de cas recensés et près de 190.000 décès. En Inde, les chiffres sont eux aussi dramatiques, avec plus de 84.000 contaminés hier et un bilan qui ne semble pas faiblir. Au contraire même, les chiffres ne cessent d’augmenter.

Israël, un triste record de battu

Israël est une nation, elle aussi violemment touchée. En effet, avec plus de 3.000 cas recensés par jour, l’État hébreu est devenu le pays au monde, le plus touché si nous comparons les résultats positifs, au nombre d’habitants. La situation inquiète et le nombre de décès vient de dépasser la barre des 1.000 morts.

Une courbe en constante hausse

Face à une courbe en constante hausse, le gouvernement n’exclut rien et un reconfinement total du pays n’est pas à exclure alors que s’approchent à grande vitesse, les fêtes religieuses. Pour le moment en revanche, les hôpitaux ne sont pas saturés mais si le pays n’arrive pas à contenir la pandémie, la situation pourrait vite tourner à la catastrophe.