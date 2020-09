Les autorités angolaises poursuivent leurs luttes contre le phénomène de la corruption dans le pays. Selon les informations qui ont été relayées par la presse, la justice a arraché à un richissime homme d’affaires du pays une somme évaluée à 900 millions de dollars. Il s’agit en effet de Carlos Manuel de Sao Vicente. Il était le gendre de l’ancien président angolais Augonstinho Neto et était à la tête de Agora e Amanhã.

49% des actions d’une banque arrachée par l’Etat angolais

La justice par le biais du bureau du procureur général procédé à la plusieurs propriétés appartenant à ladite société. 49 % des parts dans la Standard Bank of Angola ont été également saisies par la justice. « Les autorités compétentes ne reculeront pas dans leur détermination à lutter contre la corruption et l’impunité.. A tenir pénalement responsables les présumés criminels. Et récupérer les biens acquis illicitement et qui ont porté préjudice à l’État angolais. Où qu’ils se trouvent, en Angola ou à l’étranger », ont réaffirmé les autorités du pays.

Très proche du régime défunt

Rappelons que celui qui est dans le viseur de la justice angolaise est connu pour sa proximité avec la fille de l’ancien président également poursuivi pour des faits de corruption. Isabel Dos Santos ainsi que plusieurs autres anciens collaborateurs de son père sont poursuivis pour détournement et corruption.

