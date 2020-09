L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro ne veut rien lâcher. Depuis que les relations entre lui et son ex-allié Alassane Dramane Ouattara se sont détériorées, Soro a lancé une guerre médiatique contre celui-ci. Ces derniers jours, principalement à l’approche des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, les piques de l’ancien chef rebelle à l’endroit du président Ouattara sont de plus en plus récurrentes.

Dans un tweet ce mardi 1er septembre, le président du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) a exprimé sa déception totale vis-à-vis de l’actuel président ivoirien qui, selon lui, avec toutes les expériences acquises et les diplômes obtenus, a fini en dictateur. « Quelle déception! Alassane Ouattara 78 ans, après des études aux USA, un passage au FMI et finir en dictateur Africain au même titre que Idi Amin Dada (femmes emprisonnées) franchement quelle prouesse, » a posté Soro avant de reconnaitre s’être laissé berner. « Et quelle honte pour nous autres qui nous sommes laissés berner! »

Des décisions arbitraires

Concernant la crise au Mali, à propos de laquelle les chefs d’Etats de l’Afrique de l’Ouest sont en concertation afin de trouver une solution, Guillaume Soro a déjà accusé Ouattara d’avoir pris la décision unilatérale et illégale de sanctionner le pays. « Si Alassane Ouattara a osé édicter illégalement des sanctions contre le Mali sans l’avis de ses pairs de la Cedeao! Imaginez en Côte d’Ivoire! »