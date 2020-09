L’actualité relative au nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique. En effet selon des confidences qui ont faites par des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille aux médias français, une molécule efficace contre le virus a été trouvée. A en croire des précisions qui ont été apportées par un membre de l’équipe de recherche de l’Institut, il manque aux travaux, un essai clinique qui aura le mérite de « valider définitivement l’activité antivirale de cette molécule ». Quelques centaines de patients suffiraient pour mener à bien cet essai clinique.

Annonces

Manque de financement

Mais un obstacle a été rencontré par l’équipe de chercheurs. Selon les confidences du membre de l’équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille, ils font face à une absence de financement qui constitue un frein aux recherches. Une bagatelle somme de cinq millions d’euros manquerait pour la poursuite des travaux. La demande d’aide qui a été formulée auprès de l’Etat n’aurait pour l’instant donné aucun résultat concret.

Les limites de l’hydroxychloroquine?

Le gouvernement français « pour l’instant, n’a pas manifesté beaucoup d’intérêt ». « Plusieurs molécules avaient été identifiées fin mai, mais il fallait les expérimenter sur des modèles de plus en plus précis pour connaître leur véritable efficacité sur l’homme », a notamment précisé le chercheur. Il n’a pas manqué d’opiner sur l’hydroxychloroquine qui aurait montré ses limites face à certains modèles plus complexes.