En France, des cas d’infection à la Covid-19 se sont multipliés ces derniers mois. Rien que le mardi dernier, il y a eu plus de 10 mille nouveaux contaminés. Le président français s’est même emparé de son compte twitter pour rappeler quelques gestes barrières à ses compatriotes. En somme, on assiste à une aggravation de l’épidémie en France comme l’a confirmé hier mercredi 23 septembre, Olivier Verran, le ministre de la santé. C’est dans ce contexte que l’acteur Nicolas Bedos s’est permis de publier un message sur Instagram qui appelle au non-respect des « lâches directives gouvernementales ». « Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons » a exhorté le réalisateur du film « L’Amour dure trois ans ».

“Vous n’êtes ni médecin, ni gourou“

Pour M Bedos , il faut tout arrêter : masques, confinements, et vivre à fond, aller aux restaurants, engueuler les flicaillons, et contredire les patrons et “les lâches directives gouvernementales”. « Nous devons désormais vivre, quitte à mourir » a-t-il ajouté.

Plusieurs internautes ont critiqué son post. « Je comprends votre hymne à la vie mais pas le message qui dirais de vous suivre. Vous n’êtes ni médecin, ni gourou. Exaltez-vous, ne prêchez pas s’il vous plait. Vivre oui, et ensemble » a écrit un malade qui commentait la publication. Il ajoute qu’il continuera par porter le masque pour plus assurer la protection de M Bedos que la sienne.

Il est invité à faire un stage en service de réanimation COVID

Un autre internaute a préconisé un stage en service de réanimation COVID à l’acteur et tous les admirateurs de son texte. Le médecin Stéphane Gaudry est d’avis avec celui-ci. Sur Twitter, le professeur de médecine intensive réanimation à l’hôpital Avicenne de Bobigny propose au réalisateur de « La Belle Epoque » de venir lui donner un petit coup de main « pour remplir les listes de garde en réanimation car nous allons dans les prochains jours être contraints à doubler nos effectifs la nuit. ». « Moi aussi je souhaite vivre à fond » lui rappelle-t-il.

Mr @nicolasbedos1, est-ce que du coup vous seriez dispo pour venir nous donner un petit coup de main pour remplir les listes de garde en réanimation car nous allons dans les prochains jours être contraints à doubler nos effectifs la nuit. Moi aussi je souhaite "vivre à fond".. https://t.co/multn4EFVt — Gaudry (@StephaneG05) September 24, 2020

Plusieurs autres commentaires désapprouvant le message de Nicolas Bedos ont également été postés.