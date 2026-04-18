Brenda, fille de Paul Biya, affirme qu'elle « ne pense pas vivre longtemps »

Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a déclaré dans une vidéo publiée le 17 avril 2026 sur les réseaux sociaux qu’elle ne s’attend pas à vivre longtemps. Selon elle, « les personnes créatives ou les artistes ne vivent généralement pas longtemps, affirmant qu’ils meurent souvent jeunes, à cause d’overdoses ou de suicide ». Elle conclut en estimant que « les gens devraient profiter d’elle tant qu’elle est encore là, car elle ne pense pas vivre longtemps ».

Brenda Biya, âgée de 28 ans, a longtemps figuré parmi les personnalités les plus suivies et controversées des réseaux sociaux camerounais. Au cours des dernières années, ses prises de position ont régulièrement suscité des réactions divisées au Cameroun, du coming out en juin 2024 à des déclarations ultérieures contre les mouvements LGBTQ+. Elle a également accumulé des millions de followers en partageant son mode de vie luxueux, ses projets entrepreneuriaux et ses commentaires sur l’actualité du pays.

Une critique de son exposition médiatique

Dans sa vidéo, Brenda Biya établit une comparaison détaillée avec son frère aîné Paul junior, dont elle reconnaît une plus grande intelligence. Selon elle, « Junior a réussi à vivre sa vie en dehors des réseaux sociaux. Personne ne sait ce qu’il fait ni où il se trouve. Elle dit même qu’il lui arrive de vivre sans téléphone. Parfois, leurs parents doivent passer par des employés pour pouvoir entrer en contact avec lui ».

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Elle ajoute que son frère « est conscient de qui il est et qu’il vit en conséquence, un peu comme leur père ». À l’inverse, elle reconnaît avoir « exposé toute sa vie sur les réseaux sociaux, et que cela ne lui a pas été bénéfique ». Elle précise également que « les personnes créatives sont plus créatives, tandis que Junior est plus intelligent », estimant que cette créativité artistique comporte des risques inhérents à la vie d’artiste.

Un retrait temporaire annoncé

Face à ce constat personnel, Brenda Biya affirme avoir « décidé de s’éloigner des réseaux sociaux pendant un certain temps ». Cette annonce survient à un moment où sa présence en ligne, autrefois quotidienne, s’était déjà amenuisée ces derniers mois.