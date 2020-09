Aujourd’hui, le président français, Emmanuel Macron, célébrait les 150 ans de la République au Panthéon. L’occasion pour lui, de tenir un discours engagé alors que de plus en plus de polémiques enflent au sujet de « l’ensauvagement » de la société française. Séparatisme, violences, le président de la République est revenu sur les sujets du moment.

Celui-ci a également évoqué le déboulonnement des statues. Un acte qu’il estime incompatible avec l’unité qu’il souhaite représenter. Dans les faits, le chef de l’État estime qu’opter pour cette décision reviendrait à pousser au choix d’une partie de l’histoire de la France. Or, à ses yeux, il est inconcevable de devoir choisir une part du pays.

Macron, contre le déboulonnage des statues

Une sortie qui intervient dans une période au cours de laquelle de nombreux débats émergent au sujet de déboulonnages de statues et monuments représentant des personnalités ou des époques ayant un lien direct avec l’esclavagisme et le colonialisme. La France ne saurait ainsi, à ses yeux, accepter aucun acte du genre, car la République et l’autorité qu’elle représente, sont « indivisibles ».

Le respect ainsi que l’ordre priment

De même, Emmanuel Macron a réaffirmé qu’il n’y aurait, en France, aucune place de faite pour des personnes œuvrant au compte d’un état étranger ou d’un Dieu. Laïque, la république repose sur le respect, mais également l’ordre, que représentent les élus, les magistrats et les forces de l’ordre. Ces personnes jouent un rôle important dans le pays et la moindre action allant à l’encontre de ces principes sera lourdement sanctionnée.