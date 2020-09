Entre les Démocrates et les Républicains, la guerre a déjà été déclarée pour le remplacement de la doyenne de la Cour suprême américaine. Quelques heures après le décès de la plus connue du quatuor progressiste de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, le chef républicain du Sénat Mitch McConnell a annoncé qu’il était prêt à auditionner le candidat qui serait proposé par le président américain à ce poste. « Nous avons promis de travailler avec le président Trump et de soutenir son programme, notamment ses choix remarquables pour les postes de juges fédéraux », avait-il laissé lire dans un communiqué qu’il a publié.

McConnell s’y était opposé il y a 4 ans

Cette annonce a suscité de vives réactions dans les rangs des démocrates qui ont tôt fait de rappeler les propos qui avaient été tenus par la même personne dans les mêmes circonstances en 2016. En effet, alors que le juge conservateur Antonin Scalia avait rendu l’âme il y a quatre ans, laissant son poste vacant à la Cour suprême, Mitch McConnell qui était déjà le chef républicain du Sénat avait refusé d’auditionner le candidat proposé par Barack Obama.

Les démocrates lui rappellent sa position

« Le peuple américain devrait avoir son mot à dire dans le choix du prochain juge de la Cour Suprême. De fait, le remplacement ne devrait pas avoir lieu avant que nous ayons un nouveau président », avait déclaré le chef républicain du Sénat à l’époque. Le sénateur démocrate Chuck Schummer, par le canal du réseau social de l’oiseau bleu a repris les mêmes mots pour s’insurger contre ce changement de ton. Notons que le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle s’est également opposé à ce processus.