Les personnes qui veulent se faire de l’argent dans le dos du système mis en place au Bénin pour distribuer les insecticides aux producteurs de coton sont prévenues. Ces personnes en complicité avec une entreprise étrangère, procèdent à la mise en place parallèle d’un insecticide pour tromper la vigilance des producteurs de coton. Alors, à travers un communiqué, le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, a lancé un avertissement aux auteurs et complices de ce forfait.

L’autorité renseigne que la mise en place parallèle de ce produit en lieu et place du Thalis 112 EC, produit légalement reconnu et recommandé, viole gravement «le cadre réglementaire de la fourniture des intrants dans la filière coton et compromet dangereusement la gestion des ravageurs du cotonnier ». Alors, le ministre Gaston Dossouhoui indique qu’en cas de récidive, les auteurs et complices vont subir la rigueur de la loi.

Car, seule la Société pour le développement du coton (SODECO) est habilitée à livrer des intrants agricoles au profit de la filière coton et invite les acteurs de cette filière notamment les producteurs à la vigilance et à dénoncer les auteurs et complices de cette pratique. Les directions départementales du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, sont instruites à l’effet de faire respecter les dispositions légales en la matière.