Le déplacement effectué par le président américain à Paris en 2018 continue d’occuper l’actualité. En effet, l’agence Bloomberg rapporte un acte qu’avait posé Donald Trump lors de ce voyage et qui aurait « provoqué des maux de tête pour les employés de la Maison Blanche et du département d’Etat ». Selon les informations rapportées par le média, le candidat républicain à la prochaine élection présidentielle aurait emporté plusieurs œuvres d’art exposées à la résidence de l’ambassadeur à Paris.

Un buste de Benjamin Franklin…

Le locataire de la Maison Blanche aurait pris cette décision juste sur un coup de tête. Comme objets emportés par Donald Trump lors de son passage à Paris, le média cite entre autre : un buste et un portrait de Benjamin Franklin. « Trump avait envie de plusieurs oeuvres (…) et sur un coup de tête, a demandé à ce qu’elles soient retirées et embarquées dans Air Force One », fait remarquer le papier écrit par le média et qui cite plusieurs sources ayant requis l’anonymat.

Stupéfaction…

Le média précise par la suite que sur le coup, « l’incident a été perçu avec un mélange d’amusement et de stupéfaction ». Même si cette réquisition faite par le président américain n’a rien d’habituel, elle ne serait pas non plus illégale. Les différents objets ramenés aux Etats-Unis par le président américain n’étaient pas des originaux mais juste des représentations.